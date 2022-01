Muore a 34 anni, fuori strada con l'auto a una rotatoria. Forse tradito dall'asfalto ghiacciato (Di domenica 16 gennaio 2022) MONTELABBATE - Tragico incidente questa notte sulla Montelabbatese , nell'hinterland di Pesaro, all'altezza della rotatoria dello 'specchio' che porta a Montelabbate: un'auto è uscita di strada ed è ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 16 gennaio 2022) MONTELABBATE - Tragico incidente questa notte sulla Montelabbatese , nell'hinterland di Pesaro, all'altezza delladello 'specchio' che porta a Montelabbate: un'è uscita died è ...

Agenzia_Ansa : Brasile, la modella Valentina Boscardin, di 18 anni, muore per complicanza da Covid. La ragazza era doppiamente vac… - HuffPostItalia : Leader No Pass muore a 63 anni di Covid. L'amico ai No Vax: 'Lo avete sulla coscienza' - ilfoglio_it : Addio “signor Nino” Cerruti, antesignano di tutti gli agender chic. A 91 anni, muore il rivoluzionario della moda i… - CastigamattU : RT @ImolaOggi: Malore improvviso, Cosimo D'Azzeo muore a 28 anni - koichi99pat : RT @BonomiSan: 18 anni, sana. Doppia dose di vaccino, contrae il Covid e muore per trombosi. Non aggiungo altro. -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni Muore a 34 anni, fuori strada con l'auto a una rotatoria. Forse tradito dall'asfalto ghiacciato Alla guida della Y10 un giovane di 34 anni che viaggiava da solo e che non ha avuto scampo. E' successo intorno alle cinque, ancora era buio e in alcuni tratti la strada presentava un fondo scivoloso ...

Incidente a Torrechiara, muore a 18 anni. Due amici in terapia intensiva I due amici, una ragazza di 17 anni e un giovane di 20, anche loro residenti a Parma, sono ricoverati in terapia intensiva e lottano tra la vita e la morte . La conducente della seconda vettura ha ...

Muore a 91 anni Nino Cerruti, lo stilista delle star. Aveva lanciato Giorgio Armani IL GIORNO Benevento, muore a 16 anni: Un sedicenne di Benevento, che viaggiava a bordo di uno scooter con un suo coetaneo, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto durante la notte nei pressi dello ...

Malore fatale nel sonno, muore carabiniere 53enne Lutto a Montecassiano Dramma nella notte a Montecassiano dove si è spento improvvisamente Giuseppe Vezzoso. Il carabiniere 53enne si è spento nel sonno nella sua abitazione stroncato da un infarto che ...

