Mourinho | ' Che fatica Poteva finire 5 - 0 | ma anche 1 - 1'

Advertising

GoalItalia : Mourinho leggermente arrabbiato: 'Chi è il fenomeno che ha deciso che Spinazzola sarebbe tornato a novembre?' ?? - GoalItalia : 'Ogni settimana che passa, sembra ne serva una in più' ?? Mourinho fa il punto sul rientro di Spinazzola ?? - lukealb : Mourinho: “Conta il risultato e poteva finire 1-1 una partita che potevamo vincere 4 o 5 a zero”… - __mourinhismo__ : RT @CheccoCasano: “Abbiamo bisogno di più Oliveira, nel senso di giocatori di performance, di 29 anni, di esperienza. Giocatori che sanno c… - franceccobass : V'accanno! Mazzarri che era stupido se sapeva, ma li tifosoni che mi fanno leggere che la Roma meritava un punto, 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Che

... parte bene poi va in confusione da Dad (94' Bove sv) ZANIOLO 6 Fa roteare le gambe ma quello... Pasticcia davanti alla porta e non brilla nei dialoghi con Mkhitaryan6 Noia iniziale, paura ...Forse nella fraseJosèdice al suo amico Ciro Ferrara nel post partita di Dazn c'è tutto il momento dell'allenatore portoghese: 'Lasciami andare, sono stanco'. Lo sembrava davvero, al 90', il tecnico della ...Dopo la vittoria sul Cagliari il tecnico portoghese ha speso parole d'elogio anche per Sergio Oliveira, decisivo al suo esordio in Serie A: "Abbiamo bisogno di più giocatori come lui" ...Il tecnico giallorosso Josè Mourinho analizza la sfida contro il Cagliari di Mazzarri: le sue parole nel post gara Il tecnico giallorosso Josè Mourinho, nel post gara, si presenta ai microfoni di Dazn ...