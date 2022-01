LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia ha sciolto le riserve e sarà in gara (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E 10.30 LA START-LIST DEL SuperG DI Zauchensee 9.48 Buongiorno amici di OA Sport. Dopo aver effettuato la ricognizione del SuperG, Sofia Goggia ha sciolto le riserve e deciso di prendere il via alla gara di oggi che scatterà alle 11.30. La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca della discesa di ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Sulla pista denominata “Kälberloch”, con la sua ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E 10.30 LA START-LIST DELDI9.48 Buongiorno amici di OA Sport. Dopo aver effettuato la ricognizione delhalee deciso di prendere il via alladi oggi che scatterà alle 11.30. La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca della discesa di ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022. Sulla pista denominata “Kälberloch”, con la sua ...

