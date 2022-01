LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2022 in DIRETTA: Iserbyt dominante! Aerts supera Vanthourenhout per il secondo posto (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE: 16:16 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie a tutti per essere stati con noi e aver seguito la splendida gara di oggi. Rimanete con OA Sport per tutti gli approfondimenti e le analisi sulle gare e su molto altro. I Mondiali sono sempre più vicini! 16:14 È bastato un unico scatto al belga, durante il terzo giro, per sbaragliare completamente la concorrenza. Aerts e Vanthourenhout ci hanno provato, ma contro l’Iserbyt di oggi non c’era niente da fare. 16:12 Impressionante la prestazione odierna di Eli Iserbyt che mette così la ciliegina sulla splendida torta della sua Coppa del Mondo. Sesta vittoria in quattordici gare per lui, che si propone forse come favorito numero 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: 16:16 La nostrafinisce qui. Grazie a tutti per essere stati con noi e aver seguito la splendida gara di oggi. Rimanete con OA Sport per tutti gli approfondimenti e le analisi sulle gare e su molto altro. I Mondiali sono sempre più vicini! 16:14 È bastato un unico scatto al belga, durante il terzo giro, per sbaragliare completamente la concorrenza.ci hanno provato, ma contro l’di oggi non c’era niente da fare. 16:12 Impressionante la prestazione odierna di Eliche mette così la ciliegina sulla splendida torta della suadel. Sesta vittoria in quattordici gare per lui, che si propone forse come favorito numero 1 ...

Advertising

LucaSaugo : RT @C_C_Podcast: Cari amici di Cycling Chronicles, oggi alle 18.30 vi aspettiamo su #Twitch per una nuova live. Parleremo di ciclocross, di… - C_C_Podcast : Cari amici di Cycling Chronicles, oggi alle 18.30 vi aspettiamo su #Twitch per una nuova live. Parleremo di ciclocr… - Duck170 : RT @Federciclismo: TRICOLORI CICLOCROSS ???? oggi LIVE su @RaiSport 13.05 Donne Elite 14.25 Uomini Elite - zazoomblog : LIVE Ciclocross Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: la Persico in fuga alla fine del terzo giro - #Ciclocross… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE dei campionati italiani di ciclocross 2022, fra poco la gara femminile -