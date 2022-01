L' Inter sbatte sull' Atalanta | finisce 0-0 Il Milan si appresta al sorpasso

(Di domenica 16 gennaio 2022) L'di Inzaghi non va oltre lo 0-0 sul campo dell'osticadi Gasperini. Domani sera il, in caso di vittoria contro lo Spezia, sorpasserebbe i nerazzurri

Allenatore: Gian Piero Gasperini(3 - 5 - 2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; ... Al 42' il 2 - 0 di Barak: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la pallasulle sue gambe e s'...Al 58' legno anche per l'con la subentrata Polli. A dieci dal termine, Di Marino sfiora il gol dagli sviluppi di un corner: la traiettoriasul montante, vaga sulla linea e non entra. Nel ...Finisce 0 a 0 il match tra Atalanta e Inter; una partita intensa, feroce e molto gradevole da guardare nonostante le reti bianche. Un primo tempo dai ritmi ...L'Inter di Inzaghi non va oltre lo 0-0 sul campo dell'ostica Atalanta di Gasperini. Domani sera il Milan, in caso di vittoria contro lo Spezia, sorpasserebbe i nerazzurri ...