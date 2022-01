La violenza dei no vax dilaga ovunque, anche in Francia. La polizia salva dalla lapidazione un deputato (Di domenica 16 gennaio 2022) Da noi medici malmenati nei posteggi degli ospedali, altri ricevono pallottole per posta. C’è chi è minacciato di morte assieme alla famiglia. Senza dimenticare chi paragona l’obbligo di vaccinarsi alle deportazioni naziste. E chi, positivo, si mischia alla folla nel tentativo di contagiare. Purtroppo c’è chi li giustifica e delira definendoli “quelli che non la pensano come noi”. Qualcuno è addirittura preoccupato per l’accanimento che la società ha contro chi non vuole vaccinarsi. Anzi, c’è chi non è addolorato per la loro aggressività ma per il livore esagerato di chi ne è vittima. Che il vaccino dia alla testa?! Un principe senza dignità né onore, ricorre al magistrato perché una bella straniera gli ha prosciugato il patrimonio Il nonno. Frequentava il Caffè Rosati di via Veneto, che era il centro della Dolce Vita. Ricordo il nobile comportamento, che non ha tramandato. Lui ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022) Da noi medici malmenati nei posteggi degli ospedali, altri ricevono pallottole per posta. C’è chi è minacciato di morte assieme alla famiglia. Senza dimenticare chi paragona l’obbligo di vaccinarsi alle deportazioni naziste. E chi, positivo, si mischia alla folla nel tentativo di contagiare. Purtroppo c’è chi li giustifica e delira definendoli “quelli che non la pensano come noi”. Qualcuno è addirittura preoccupato per l’accanimento che la società ha contro chi non vuole vaccinarsi. Anzi, c’è chi non è addolorato per la loro aggressività ma per il livore esagerato di chi ne è vittima. Che il vaccino dia alla testa?! Un principe senza dignità né onore, ricorre al magistrato perché una bella straniera gli ha prosciugato il patrimonio Il nonno. Frequentava il Caffè Rosati di via Veneto, che era il centro della Dolce Vita. Ricordo il nobile comportamento, che non ha tramandato. Lui ...

