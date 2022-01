Formazioni ufficiali Sassuolo Hellas Verona | le scelte degli allenatori

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Muldur, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca(3-4-1-2): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Velozo, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari. All. Tudor L'articolo proviene da Calcio News 24.

