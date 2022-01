Drusilla Foer, ma quale “novità inclusiva”: i travestiti in tv ci sono sempre stati (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen — Le Sorelle Bandiera, Leo Gullotta, Rita Pavone, Platinette, Maurizio Ferrini: lunga è la lista dei personaggi dello spettacolo apparsi in televisione en travesti (travestiti dal sesso opposto) negli ultimi 50 anni. Un grande classico — da avanspettacolo prima e da palcoscenico televisivo poi — in cui nessuno, fino ad ora, aveva mai colto alcun tipo di ideologizzazione. Politicamente neutri, facevano ridere — o sorridere — e basta, assolvendo così alla propria funzione. Che fossero attori, comici, commentatori televisivi, cantanti, nessuno aveva mai tentato di mettere sulla loro testa il cappello dell’inclusività Lgbt o consacrarli a simbolo delle «lotte per i diritti». Arriva Drusilla Foer e tutti parlano di diritti Tutto è cambiato con l’arrivo di Drusilla Foer, personaggio femminile ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen — Le Sorelle Bandiera, Leo Gullotta, Rita Pavone, Platinette, Maurizio Ferrini: lunga è la lista dei personaggi dello spettacolo apparsi in televisione en travesti (dal sesso opposto) negli ultimi 50 anni. Un grande classico — da avanspettacolo prima e da palcoscenico televisivo poi — in cui nessuno, fino ad ora, aveva mai colto alcun tipo di ideologizzazione. Politicamente neutri, facevano ridere — o sorridere — e basta, assolvendo così alla propria funzione. Che fossero attori, comici, commentatori televisivi, cantanti, nessuno aveva mai tentato di mettere sulla loro testa il cappello dell’inclusività Lgbt o consacrarli a simbolo delle «lotte per i diritti». Arrivae tutti parlano di diritti Tutto è cambiato con l’arrivo di, personaggio femminile ...

