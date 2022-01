Djokovic è stato sconfitto, confermata l'espulsione dall'Australia (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - La Corte federale Australiana ha respinto il ricorso di Novak Djokovic contro l'annullamento del visto e deciso che dovrà essere espulso dal Paese. Il 34enne serbo, numero uno al mondo, non potrà partecipare quindi agli Australian Open che si aprono domani. Il tribunale ha confermato la decisione del governo, con verdetto unanime. La corte doveva valutare l'appello del tennista contro la decisione di venerdì scorso del ministro dell'immigrazione Australiano Alex Hawke di cancellare il visto, per la seconda volta. Intanto, in attesa della sentenza Djokovic era stato inserito nel programma ufficiale della prima giornata degli Australian Open di tennis, che si aprono domani. confermata quindi, per il momento, la sfida del 34enne serbo numero uno ... Leggi su agi (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - La Corte federalena ha respinto il ricorso di Novakcontro l'annullamento del visto e deciso che dovrà essere espulso dal Paese. Il 34enne serbo, numero uno al mondo, non potrà partecipare quindi aglin Open che si aprono domani. Il tribunale ha confermato la decisione del governo, con verdetto unanime. La corte doveva valutare l'appello del tennista contro la decisione di venerdì scorso del ministro dell'immigrazioneno Alex Hawke di cancellare il visto, per la seconda volta. Intanto, in attesa della sentenzaerainserito nel programma ufficiale della prima giornata deglin Open di tennis, che si aprono domani.quindi, per il momento, la sfida del 34enne serbo numero uno ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Novak Djokovic è stato arrestato dalle autorità di frontiera australiane - fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - Agenzia_Ansa : Novak Djokovic è di nuovo in stato di fermo in Australia. Lo annunciano i suoi avvocati. Tutti gli aggiornamenti su… - salfasanop : RT @pills_ofscience: #Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Visto cancellato e niente Australian Op… - el__cantero : RT @pierpi13: era ora! Novak Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Niente Australian Open. Per una… -