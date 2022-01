Covid | news Sileri | Entro due settimane distinzione tra positivi e malati LIVE

(Di domenica 16 gennaio 2022) "In paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando al picco" della variante Omicron. Lo ha detto il direttore di Oms Europa Hans Kluge sottolineando che è "molto probabile che il picco in Europa arrivi prima di quanto previsto", ossia "2-3". Il sottosegretario alla Salute ha affermato che il"non è diventato una 'banale' influenza e le sue conseguenze su chi non è immunizzato, possono essere molto serie." A breve ci sarà latra. Attesa per il bollettino

Il sottosegretario alla Salute ha affermato che il'non è diventato una 'banale' influenza e le sue conseguenze su chi non è immunizzato, possono essere molto serie.' A breve ci sarà la ......le scuole siano le ultime a chiudere o le prime ad aprire' ha detto ancora Kluge ' La quarantena e i tamponi sono molto importanti e ricordiamoci che non c'è solo il contagio ma anche il long.