C'è posta per te e Tali e Quali: Maria trionfa ancora e gioca il jolly Can Yaman (Di domenica 16 gennaio 2022) Entra nel vivo la sfida diretta tra C'è posta per te e Tali e Quali, ma sul podio non si registrano cambiamenti rispetto al debutto di stagione. Il people show di Canale 5 mantiene infatti il primo posto sul podio, con 5.546.000 telespettatori e il 28.7% di share, mentre la matrice Nip dello show di Carlo Conti si ferma – pur dignitosamente – al 17%, con una chiusura registrata intorno alla mezzanotte, proprio quando Maria De Filippi calava il suo asso nella manica, Can Yaman. C'è posta per te, un primato imbattibile Numeri alla mano, il format di Maria De Filippi continua a dominare il sabato sera. Il people show di Canale 5, insomma, è una corazzata praticamente invincibile, che deve gran parte della sua fortuna proprio alla padrona di casa, entrata ormai da decenni ...

