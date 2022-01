Calcio, le cinque clausole contrattuali più folli che siano mai esistite (Di domenica 16 gennaio 2022) Andiamo a scoprire le più famose ed incredibili clausole della storia del Calcio. Alcune vi lasceranno veramente senza parole. PixabayIl mese di gennaio, per il Calcio, significa solo una cosa: il mercato con la possibilità, per le varie società, di rinforzare le proprie rose. Da questo punto di vista, la Juventus vuole intervenire per regalare ad Allegri un paio di rinforzi in modo da affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Gli obiettivi sono due, centrocampista attaccante anche se il centravanti potrebbe arrivare la prossima estate. In mezzo al campo, invece, piace Zakaria in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach; qualora lo svizzero dovesse arrivare, bisognerà capire se la Juventus metta nel contratto quella che è conosciuta come clausola rescissoria. Andiamo a vedere le ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 16 gennaio 2022) Andiamo a scoprire le più famose ed incredibilidella storia del. Alcune vi lasceranno veramente senza parole. PixabayIl mese di gennaio, per il, significa solo una cosa: il mercato con la possibilità, per le varie società, di rinforzare le proprie rose. Da questo punto di vista, la Juventus vuole intervenire per regalare ad Allegri un paio di rinforzi in modo da affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Gli obiettivi sono due, centrocampista attaccante anche se il centravanti potrebbe arrivare la prossima estate. In mezzo al campo, invece, piace Zakaria in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach; qualora lo svizzero dovesse arrivare, bisognerà capire se la Juventus metta nel contratto quella che è conosciuta come clausola rescissoria. Andiamo a vedere le ...

Advertising

Nazione_Arezzo : Calcio a cinque Sangiovannese stop per Covid - ansacalciosport : Cagliari: positivi Aresti, Bellanova e Lovato. Si aggiungono a Oliva e cinque giocatori Primavera | #ANSA - flamanc24 : RT @sportface2016: #Lazio, #Immobile eguaglia #CristianoRonaldo come gol segnati nelle ultime cinque stagioni - TuttoSalerno : Una sconfitta per il calcio, la partita non si doveva giocare. Cinque colpi prima del derby, serve stadio pieno - sportface2016 : #Lazio, #Immobile eguaglia #CristianoRonaldo come gol segnati nelle ultime cinque stagioni -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio cinque Sassuolo - Verona 2 - 4: la tripletta di Barak mette le ali agli scaligeri Dopo cinque minuti chance per Simeone, che si libera in area ma da posizione decentrata non ... Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina l'Hellas trova anche la rete, con un colpo di testa di Gunter, ...

Torino, salta torneo calcio 'No Green Pass': la Questura lo vieta Dai un calcio al 'Green pass', il torneo di calcio a cinque organizzato per oggi nel centro di Torino per esprimere dissenso contro il certificato verde, non si è disputato. Lo ha vietato la Questura, che ha fatto così rispettare le ...

Calcio a cinque Sangiovannese stop per Covid LA NAZIONE Calcio: Borussia Dortmund smentisce Haaland, ‘Non c’è nessun ultimatum’ Tuttavia, Kehl ha ammesso di essere stato “un po’ sorpreso” dalle dichiarazioni di Haaland di critica al club, fatte alla televisione norvegese dopo aver segnato due gol nella vittoria per 5-1 del ...

Calcio, tra rinvii e incertezze si gioca: la cronaca di Pietra-Alassio Buon pomeriggio dallo stadio “De Vincenzi” di Pietra Ligure. Giornata nuvolosa e temperature gradevoli per giocare, nonostante i rinvii giornalieri siano stati 8 e le incertezze continuino ad accresce ...

Dopominuti chance per Simeone, che si libera in area ma da posizione decentrata non ... Sugli sviluppi deldalla bandierina l'Hellas trova anche la rete, con un colpo di testa di Gunter, ...Dai unal 'Green pass', il torneo diorganizzato per oggi nel centro di Torino per esprimere dissenso contro il certificato verde, non si è disputato. Lo ha vietato la Questura, che ha fatto così rispettare le ...Tuttavia, Kehl ha ammesso di essere stato “un po’ sorpreso” dalle dichiarazioni di Haaland di critica al club, fatte alla televisione norvegese dopo aver segnato due gol nella vittoria per 5-1 del ...Buon pomeriggio dallo stadio “De Vincenzi” di Pietra Ligure. Giornata nuvolosa e temperature gradevoli per giocare, nonostante i rinvii giornalieri siano stati 8 e le incertezze continuino ad accresce ...