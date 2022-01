Bologna-Napoli, i convocati di Spalletti: torna Osimhen, c’è Zielinski (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli ha diramato i convocati per la sfida di domani contro il Bologna. Tanti i rientri, ultimo quello di Zielinski, con la squadra di Spalletti che avrà a disposizione anche Victor Osimhen, dopo oltre un mese e mezzo dall’infortunio. Queste le scelte del tecnico. Portieri: Idasiak, Marfella, Meret. Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Rrahmani, Zanoli, Tuanzebe, Mario Rui.Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Fabian Ruiz, Vergara.Attaccanti: Osimhen, Mertens, Petagna, Politano, Lozano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha diramato iper la sfida di domani contro il. Tanti i rientri, ultimo quello di, con la squadra diche avrà a disposizione anche Victor, dopo oltre un mese e mezzo dall’infortunio. Queste le scelte del tecnico. Portieri: Idasiak, Marfella, Meret. Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Rrahmani, Zanoli, Tuanzebe, Mario Rui.Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka,, Fabian Ruiz, Vergara.Attaccanti:, Mertens, Petagna, Politano, Lozano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

