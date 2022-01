Australian Open, azzurro Caruso giocherà al posto di Djokovic (Di domenica 16 gennaio 2022) Con l’annullamento del visto di Novak Djokovic che non potrà prendere parte agli Australian Open, l’Atp ha deciso che il suo posto sarà preso da Salvatore Caruso. Il lucky loser italiano è il numero 150 del mondo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) Con l’annullamento del visto di Novakche non potrà prendere parte agli, l’Atp ha deciso che il suosarà preso da Salvatore. Il lucky loser italiano è il numero 150 del mondo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - LelloConso : RT @fanpage: Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 Al suo posto un italiano. - Piero42395724 : RT @free_trought: IL NAZISMO DI HITLER E LA FOLLE GERMANIA ,NON HA INSEGNATO NIENTE -