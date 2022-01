Atalanta-Inter, Gasperini sbotta: “Chi dice questo ci conosce poco!” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Finisce in parità, ma a reti inviolate, l’atteso match d’alta classifica tra la capolista Inter e l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Intervenuto a Dazn subito dopo il fischio finale del match, l’allentore della Dea ha risposto ad una domanda fatta dallo studio dell’emittente sulla prestazione di Luis Muriel. Muriel, Atalanta, Serie A LE PAROLE A chi ritiene che l’attaccante nerazzurro e della nazionale colombiana sia più forte a gara in corso, il tecnico di Grugliasco ha così risposto: “Vorrei vedere quanti attaccanti ci sono che giocano le partite per tutti i 90 minuti, oggi Muriel è uscito a cinque minuti dalla fine. Questa cosa è stucchevole, chi dice questo vuol dire che non conosce bene l’Atalanta“. “Ha fatto una ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Finisce in parità, ma a reti inviolate, l’atteso match d’alta classifica tra la capolistae l’di Giampierovenuto a Dazn subito dopo il fischio finale del match, l’allentore della Dea ha risposto ad una domanda fatta dallo studio dell’emittente sulla prestazione di Luis Muriel. Muriel,, Serie A LE PAROLE A chi ritiene che l’attaccante nerazzurro e della nazionale colombiana sia più forte a gara in corso, il tecnico di Grugliasco ha così risposto: “Vorrei vedere quanti attaccanti ci sono che giocano le partite per tutti i 90 minuti, oggi Muriel è uscito a cinque minuti dalla fine. Questa cosa è stucchevole, chivuol dire che nonbene l’“. “Ha fatto una ...

