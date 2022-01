Atalanta-Inter, Gasperini: “Partita giocata alla pari” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gian Piero Gasperini nel post Partita di Atalanta-Inter, match della ventiduesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, al termine del match pareggiato per 0 a 0 contro l’Inter, e valevole per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Gewiss Stadium’ ai microfoni di DAZN. “Abbiamo fatto un’ottima gara, giocando alla pari e, anzi, forse abbiamo fatto qualcosa di più. L’Inter aspettava molto bassa aspettando che noi uscissimo. Nel finale siamo calati un po’ visto che loro hanno messo due attaccanti freschi… Questa cosa di Muriel che non gioca mai una Partita Intera è ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gian Pieronel postdi, match della ventiduesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Gian Piero, al termine del match pareggiato per 0 a 0 contro l’, e valevole per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Gewiss Stadium’ ai microfoni di DAZN. “Abbiamo fatto un’ottima gara, giocandoe, anzi, forse abbiamo fatto qualcosa di più. L’aspettava molto bassa aspettando che noi uscissimo. Nel finale siamo calati un po’ visto che loro hanno messo due attaccanti freschi… Questa cosa di Muriel che non gioca mai unaa è ...

