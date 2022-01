Atalanta Inter 0-0 LIVE: pericoloso Dzeko di testa (Di domenica 16 gennaio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Atalanta e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Gewiss, Atalanta e Inter si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Inter 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 7? Cross pericoloso di D’Ambrosio – D’Ambrosio crossa in area per Sanchez, Palomino fa buona guardia e anticipa anche Musso. 16? pericoloso Dzeko – Cross dalla destra di Brozovic, Dzeko di testa manda il pallone a lato. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Atalanta Inter ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 7? Crossdi D’Ambrosio – D’Ambrosio crossa in area per Sanchez, Palomino fa buona guardia e anticipa anche Musso. 16?– Cross dalla destra di Brozovic,dimanda il pallone a lato. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE...

Advertising

SerieA : Domenica sera di adrenalina pura: c’è @Atalanta_BC ?? @Inter ?????? #SerieATIM?? #WeAreCalcio #AtalantaInter - CB_Ignoranza : Buongiorno. #Atalanta #Inter #Denis - Inter : ??? | #INTERPODCAST Torna Kick Off dopo la splendida vittoria della #SupercoppaFrecciarossa ?? Ascolta la puntata… - cl3avy : @DAZN_IT volevo ringraziarvi immensamente per portare sempre contenuti e ospiti di qualità sulla vostra piattaforma… - BausciaCafe : Nk - L'Atalanta pressa altissima e con grande intensità, forse per sfruttare alla lunga i 120' giocati dall'Inter in settimana -