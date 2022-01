And Just Like That, di cosa parla davvero? (Di domenica 16 gennaio 2022) And Just Like That è il sequel della celeberrima serie Sex and the city, in onda in questi giorni su Sky in contemporanea in America e in Europa. La scelta narrativa che apre la serie è abbastanza forte e e mette un punto alle avventure sentimentali di Carrie Bradshaw. Forse mette un punto a un’era. Nel giugno del 1998 andava in onda la prima puntata di Sex and the city. Inizialmente la serie era un’inchiesta sul sesso a New York e seguiva le avventure fuori e dentro il letto di quattro brillanti donne nella città che non dorme mai. La serie è andata in onda per 6 stagioni fino al 2004, ha ispirato due film e un prequel. Ambientato in una invidiabile New York post Covid, And Just Like That, non inizia con il tema musicale di Douglas Cuomo. Questo possiamo interpretarlo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Andè il sequel della celeberrima serie Sex and the city, in onda in questi giorni su Sky in contemporanea in America e in Europa. La scelta narrativa che apre la serie è abbastanza forte e e mette un punto alle avventure sentimentali di Carrie Bradshaw. Forse mette un punto a un’era. Nel giugno del 1998 andava in onda la prima puntata di Sex and the city. Inizialmente la serie era un’inchiesta sul sesso a New York e seguiva le avventure fuori e dentro il letto di quattro brillanti donne nella città che non dorme mai. La serie è andata in onda per 6 stagioni fino al 2004, ha ispirato due film e un prequel. Ambientato in una invidiabile New York post Covid, And, non inizia con il tema musicale di Douglas Cuomo. Questo possiamo interpretarlo ...

