Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2022 ore 09:30

Viabilità DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 09:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; CIRCOLAZIONE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SEGNALIAMO TUTTAVIA UN INCIDENTE SULLA PONTINA CHE PROVOCA CODE E RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E L'ALLACCIAMENTO COL GRA IN DIREZIONE Roma. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA Viabilità, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E NOMENTANA. RESTA PERTANTO CHIUSA AL TRANSITO LA CORSIA DI MARCIA E ISTITUITO IL DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI GLI AUTOCARRI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00 DEL MATTINO. INFINE, SEMPRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL ...

