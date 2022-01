Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta, l’attrice fa una dichiarazione e stupisce tutti ” Spero di …” (Di sabato 15 gennaio 2022) Maria Chiara Giannetta sarà una delle co-conduttrici di questo Festival di Sanremo 2022. Lo ha annunciato proprio nei giorni scorsi lo stesso Amadeus, che ha fatto il nome delle 5 co-conduttrici che lo affiancheranno in queste 5 serate del prossimo Festival di Sanremo che andrà in onda dal 1 al 5 febbraio 2022. Mancano ormai pochissimi giorni e poi finalmente partirà questa nuova edizione della kermesse canora più importante d’Italia e non solo. Ad ogni modo, in una di queste serata ci sarà proprio lei al fianco di Amadeus, Maria Chiara Giannetta, l’attrice che in questi ultimi tempi è diventata piuttosto nota e popolare grazie alla sua interpretazione nella fiction Bianca. Adesso per lei è arrivato il ... Leggi su baritalianews (Di sabato 15 gennaio 2022)sarà una delle co-conduttrici di questo Festival di. Lo ha annunciato proprio nei giorni scorsi lo stesso Amadeus, che ha fatto il nome delle 5 co-conduttrici che lo affiancheranno in queste 5 serate del prossimo Festival diche andrà in onda dal 1 al 5 febbraio. Mancano ormai pochissimi giorni e poi finalmente partirà questa nuova edizione della kermesse canora più importante d’Italia e non solo. Ad ogni modo, in una di queste serata ci sarà proprio lei al fianco di Amadeus,che in questi ultimi tempi è diventata piuttosto nota e popolare grazie alla sua interpretazione nella fiction Bianca. Adesso per lei è arrivato il ...

