Sánchez Flores: «Il calcio si è impoverito, Mondiali e Champions non sono più attrattivi» (Di sabato 15 gennaio 2022) Sul quotidiano spagnolo ABC c’è un’interessante intervista a Quique Sánchez Flores allenatore spagnolo oggi alla guida del Getafe e che in passato ha allenato Atletico Madrid, Benfica, Watford. Il tecnico parla di impoverimento del calcio dovuto alla politica di favorire federazioni che non sono all’altezza. Parla della figura dell’allenatore oggi. Quando ero un giocatore non giudicavo mai la personalità degli allenatori. È anche vero che negli anni Ottanta e novanta i giocatori avevano un’altra formazione, più personale, più nostra, era come se venissimo educato da casa, dal quartiere o dalla strada, e questo te lo ritrovavi nello spogliatoio. L’autorità di un allenatore era così grande e noi eravamo così distanti che non ci pensavamo nemmeno a valutare la sua metodologia, né giudicavamo le sue conoscenze. I tempi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Sul quotidiano spagnolo ABC c’è un’interessante intervista a Quiqueallenatore spagnolo oggi alla guida del Getafe e che in passato ha allenato Atletico Madrid, Benfica, Watford. Il tecnico parla di impoverimento deldovuto alla politica di favorire federazioni che nonall’altezza. Parla della figura dell’allenatore oggi. Quando ero un giocatore non giudicavo mai la personalità degli allenatori. È anche vero che negli anni Ottanta e novanta i giocatori avevano un’altra formazione, più personale, più nostra, era come se venissimo educato da casa, dal quartiere o dalla strada, e questo te lo ritrovavi nello spogliatoio. L’autorità di un allenatore era così grande e noi eravamo così distanti che non ci pensavamo nemmeno a valutare la sua metodologia, né giudicavamo le sue conoscenze. I tempi ...

