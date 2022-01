Quirinale | Letta | “Non c’è nessun diritto di prelazione del centrodestra”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 15 gennaio 2022) “Nella decisione delc’è un primo punto assolutamente chiaro, non c’èdi precedenza che ilpuò vantare per indicare il presidente della Repubblica”. Lo ha detto Enricoalla Direzione e ai gruppi del Pd. “Si è confuso un atto rispettoso delle istituzioni con l’idea che ci siano i numeri e undidel, non c’è, i numero non lo assegnano”, ha spiegato il segretario del Pd aggiungendo: “E’ profondamente sbagliata la logica dello scoiattolo, cercare voto per voto, nella dinamiche che il Paese sta vivendo”. “In tanti ci chiedono di mettere in campo ora un nostro nome. Ma mettere in campo nomi significa bruciarli, essere oggetto di veti. Non è questo il nostro atteggiamento. ...