Porsche a tutto testing: primo contatto per la LMDh (Di sabato 15 gennaio 2022) L'inverno è l'occasione giusta per il testing, e per la Porsche è giunto il momento di far girare la sua LMDh per la prima volta. Nelle scorse ore, la casa di Weissach ha eseguito il primo collaudo del prototipo con il quale ritornerà a vare la voce grossa nell'endurance, tra IMSA e WEC. Frederick Makowiecki, pilota ufficiale del costruttore, ha guidato la vettura per i suoi primissimi giri. La LMDh della Porsche nasce da una joint venture tra il costruttore, il Team Penske (che la gestirà in pista) e la Multimatic, che produrrà il telaio. Porsche, obiettivo Le Mans con la LMDh Porsche testing: com'è andato il primo collaudo della LMDh? In realtà qui non si parla di tempi ...

