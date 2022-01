Panchina Sampdoria: riflessioni su D’Aversa, torna di moda Giampaolo (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le ultime in casa blucerchiata In casa Sampdoria si torna a ragionare sul futuro della Panchina. Dopo la sconfitta contro il Torino di oggi pomeriggio, la posizione di Roberto D’Aversa è tornata oggetto di riflessioni. E torna di moda l’idea che porterebbe a un ritorno di Marco Giampaolo sulla Panchina blucerchiata. All’ex Parma dovrebbe essere comunque data fiducia fino al derby con lo Spezia. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le ultime in casa blucerchiata In casasia ragionare sul futuro della. Dopo la sconfitta contro il Torino di oggi pomeriggio, la posizione di Robertota oggetto di. Edil’idea che porterebbe a un ritorno di Marcosullablucerchiata. All’ex Parma dovrebbe essere comunque data fiducia fino al derby con lo Spezia. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Riflessioni in casa Sampdoria ?? - Fabri240621 : @sampdoria Troppi atteggiamenti davvero rinunciatari, o si tirano fuori gli attributi o ci si può accomodare in pan… - ch24news : ?? Caos #Genoa, esonerato #Shevchenko, l'ucraino aveva preso il posto di #Ballardini, una rosa adeguata ha avuto la… - ContropiedeA : I granata salgono in classifica e mettono in crisi la Samp, con la panchina di D’Aversa in seria difficoltà. - doriano30 : @sampdoria Anche oggi fatte cagare, ma cosa deve succedere x mandare via quel incapace in panchina ?????? -