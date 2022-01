Numeri da zona gialla a Monreale, lunedì si tornerà a scuola in presenza (Di sabato 15 gennaio 2022) Monreale – Dopo l’ordinanza straordinaria del sindaco Arcidiacono, che aveva preventivamente chiuso le scuole in presenza per ogni ordine e grado nel comune normanno, adesso è arrivata l’ufficialità, si torna in presenza da lunedì. Una scelta che non farà sicuramente piacere a moltissimi ragazzi, la dad viene considerata da molti di loro più comoda e sicura (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di sabato 15 gennaio 2022)– Dopo l’ordinanza straordinaria del sindaco Arcidiacono, che aveva preventivamente chiuso le scuole inper ogni ordine e grado nel comune normanno, adesso è arrivata l’ufficialità, si torna inda. Una scelta che non farà sicuramente piacere a moltissimi ragazzi, la dad viene considerata da molti di loro più comoda e sicura (live.it)

Advertising

infoitinterno : Numeri da zona gialla a Monreale, lunedì si tornerà a scuola in presenza - shitstad97 : RT @oceanidiparole: Vi chiedo gentilmente di CONDIVIDERE questo post. ?????????? In data 3 GENNAIO è scomparso lo zio di una mia amica,… - monrealeatoday : Numeri da zona gialla a Monreale, lunedì si tornerà a scuola in presenza - - wavesofemerald : RT @oceanidiparole: Vi chiedo gentilmente di CONDIVIDERE questo post. ?????????? In data 3 GENNAIO è scomparso lo zio di una mia amica,… - ziapera : RT @oceanidiparole: Vi chiedo gentilmente di CONDIVIDERE questo post. ?????????? In data 3 GENNAIO è scomparso lo zio di una mia amica,… -