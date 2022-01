(Di sabato 15 gennaio 2022)– Questa mattina l’intera comunitàse ha appreso con dolore la morte di Sebastiano. Sebastiano, ma tutti lo chiamavano, nacque il 23 agosto del 1953, aveva 68 anni e soffriva di patologie pregresse. L’uomo, dopo aver lavorato 20 anni alla Maternità di via Venero, era passato alle promozioni umane per (live.it)

Advertising

monrealeatoday : Lutto a Monreale, si è spento Nenè Badagliacca, storico dipendente comunale - - infoitcultura : Lutto a Monreale, si è spenta Diana Giangrande - monrealeatoday : Lutto a Monreale, si è spenta Diana Giangrande - -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Monreale

MonrealeLive

per la morte il nonno Totò Matranga, 85 anni, conosciuto come l'ultimo cantastorie della città. L'ultimo cantastorie diL'uomo è morto dopo una lunga malattia. È definito l'...... frazione di, dove è morta una giovane ragazza di 23 anni a causa di un arresto cardiaco. ... per anni ha giocato nelle Ludos e l'anno scorso, prima delche ha colpito la sua famiglia, ...Il Comune di Monreale Settore Servizi Sociale ha pubblicato sul sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it l’avviso pubblico per la partecipazione alla fase di co-programmazione del Piano di Zona.Il regista, noto tra gli altri per “Un jeans e una maglietta” e “Ubalda tutta nuda e tutta calda”, si è spento all’età di 92 anni. Tali e Quali… Leggi ...