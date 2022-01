Logistica | ancora proteste davanti alla Unes di Trucazzano dei lavoratori in appalto | operai sdraiati a terra e portati via di peso dalla polizia

(Di sabato 15 gennaio 2022) Proseguono ledeidella cooperativa Lgd che questa notte hanno bloccato gli ingressisede delladiin provincia di Milano per chiedere “il reintegro dei 40 licenziati”. Il riferimento è aglidella coop. Lgd, aziendaquale era stata appaltata la gestione del magazzino, lasciati a casa dopo uno sciopero. Dopo aver passato la notte di fronte ai cancelli, isono stativia adalle forze dell’ordine che hanno sgomberato il presidio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

