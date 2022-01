L’addio a Sassoli: il dolore e la fierezza come per Kennedy (Di sabato 15 gennaio 2022) «Mi raccomando: giudizio!»: i figli del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, Giulia e Livia, come i «nipoti», figli dell’amico del cuore Massimo De Strobel, i fratelli, usano la frase prediletta dall’ex vicedirettore Rai per ricordarlo ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 15 gennaio 2022) «Mi raccomando: giudizio!»: i figli del presidente del Parlamento europeo David, Giulia e Livia,i «nipoti», figli dell’amico del cuore Massimo De Strobel, i fratelli, usano la frase prediletta dall’ex vicedirettore Rai per ricordarlo ... sul sito.

Advertising

repubblica : L'addio a David Sassoli, Zuppi: 'Era un uomo di parte, era un uomo di tutti'. Mattarella, Draghi e Von der Leyen ai… - mauroberruto : L’ultimo messaggio di uomo giusto, di un italiano vero che credeva fortemente nell’Europa, di un politico che non s… - petergomezblog : David #Sassoli morto, addio al presidente del Parlamento europeo. L’ex giornalista aveva 65 anni. Ciao David la ter… - LaStampa : L’addio a Sassoli: il dolore e la fierezza come per Kennedy - bizcommunityit : L’addio a David Sassoli ai funerali di Stato. Il ricordo, dal cardinale Zuppi alla moglie -