La lingua napoletana e i suoi tesori: Aurelio De Rose accende la luce su un universo che rischia di scomparire (Di sabato 15 gennaio 2022) La Letteratura napoletana sin dal seicento è una fonte inesauribile di apprendimenti. In questo volume, rifacendosi a quella, l’Autore ha voluto inserire e riportare gli “Antichi ditti Napoletani e Campani”. Gli amanti della “lingua napoletana” e delle sue tradizioni, troveranno una serie di scritti in vernacolo anche di folclore popolaresco, che purtroppo nel tempo vanno scomparendo così come l’indovinello:Zì monaco ’a ’corza ’o mare, cò’ caste ’nzino, cò’ caste ’mmano; c’a ponta do caste int’o castiello. ( ?)Oppure i detti:’A fémmëna lavannàra: scenne ’o marito e saglie ’o cumpare. Dove il termine lavannara (lavandaia), rivolto ad una donna, è un termine offensivo. Ed in questo ne descrive appunto un comportamento, ovvero: che quando esce il marito, in casa sale l’amante.E ancora:Zappa ’e fémmëna e surco ’e vacca, mala chélla terra ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 gennaio 2022) La Letteraturasin dal seicento è una fonte inesauribile di apprendimenti. In questo volume, rifacendosi a quella, l’Autore ha voluto inserire e riportare gli “Antichi ditti Napoletani e Campani”. Gli amanti della “” e delle sue tradizioni, troveranno una serie di scritti in vernacolo anche di folclore popolaresco, che purtroppo nel tempo vanno scomparendo così come l’indovinello:Zì monaco ’a ’corza ’o mare, cò’ caste ’nzino, cò’ caste ’mmano; c’a ponta do caste int’o castiello. ( ?)Oppure i detti:’A fémmëna lavannàra: scenne ’o marito e saglie ’o cumpare. Dove il termine lavannara (lavandaia), rivolto ad una donna, è un termine offensivo. Ed in questo ne descrive appunto un comportamento, ovvero: che quando esce il marito, in casa sale l’amante.E ancora:Zappa ’e fémmëna e surco ’e vacca, mala chélla terra ...

La Sposa, storia di riscatto femminile che parte dalla difficile Calabria ... perché se non vedi il tuo passato non puoi immaginare il futuro " ha detto la napoletana Serena ... Altra protagonista della storia, la lingua di Calabria . "Il calabrese ha mille sfaccettature " ha ...

