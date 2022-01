Infortunio Insigne | il Napoli conta di recuperarlo per questa partita

(Di sabato 15 gennaio 2022), prosegue il recupero del capitano del. Il giocatore potrebbe tornare per: i dettagli Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Lorenzo. Il giocatore è ancora alle prese con i problemi fisici che lo hanno colpito nelle ultime settimane e non ci sarà nella sfida tra Bologna edi lunedì. Spalletti, però,diper la giornata successiva, quando gli azzurri ospiteranno nel derby la Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è alle prese con un infortunio e secondo il quotidiano, a Bologna non potrà esserci. Spalletti potrà contare sul recupero del giocatore per la giornata successiva, quando gli azzurri ospiteranno nel derby la Salernitana.