Giustizia: Fi, 'serve riforma Csm radicale e profonda' (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il Csm richiede una riforma radicale e profonda e non soluzioni di compromesso. Lo ribadiremo in modo chiaro anche mercoledì prossimo alla ministra Cartabia nel corso del dibattito sull'amministrazione della Giustizia”. Lo affermano i deputati Pierantonio Zanettin, Roberto Cassinelli, Mirella Cristina, Veronica Giannone, Pietro Pittalis, Cristina Rossello e Matilde Siracusano, componenti della gruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il Csm richiede unae non soluzioni di compromesso. Lo ribadiremo in modo chiaro anche mercoledì prossimo alla ministra Cartabia nel corso del dibattito sull'amministrazione della”. Lo affermano i deputati Pierantonio Zanettin, Roberto Cassinelli, Mirella Cristina, Veronica Giannone, Pietro Pittalis, Cristina Rossello e Matilde Siracusano, componenti della gruppo di Forza Italia in commissionea Montecitorio.

