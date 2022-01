Dybala-McKennie, la Juventus supera 2-0 l’Udinese (Di sabato 15 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus batte l’Udinese all’Allianz Stadium di Torino per 2-0 nella 22esima giornata del campionato di Serie A. Un successo, il sesto successo di fila a Torino contro i friulani, che permette agli uomini di Massimiliano Allegri di continuare la rincorsa alla zona Champions. Per l’Udinese secondo ko consecutiva nonostante una prestazione di tutto rispetto e baratro della Serie B che resta a poche lunghezze anche se con un paio di gare da recuperare. Dopo una fase iniziale di poca costruzione sia da una parte che dall’altra, è la prima verticalizzazione della serata mandare in gol la Juventus: filtrante rasoterra di Arthur per Kean che spalle alla porta fa la sponda di prima per Dybala, anticipando Perez, palla sfiorata da Nuytinck che arriva sui piedi della “Joya”, un paio di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Labatteall’Allianz Stadium di Torino per 2-0 nella 22esima giornata del campionato di Serie A. Un successo, il sesto successo di fila a Torino contro i friulani, che permette agli uomini di Massimiliano Allegri di continuare la rincorsa alla zona Champions. Persecondo ko consecutiva nonostante una prestazione di tutto rispetto e baratro della Serie B che resta a poche lunghezze anche se con un paio di gare da recuperare. Dopo una fase iniziale di poca costruzione sia da una parte che dall’altra, è la prima verticalizzazione della serata mandare in gol la: filtrante rasoterra di Arthur per Kean che spalle alla porta fa la sponda di prima per, anticipando Perez, palla sfiorata da Nuytinck che arriva sui piedi della “Joya”, un paio di ...

