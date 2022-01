Deva Cassel, magnifica con l’abito viola su Instagram: è una Venere (Di sabato 15 gennaio 2022) Che si tratti di campagne pubblicitarie, sfilate o shooting, Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è ormai una modella di spicco, pronta a seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Degna erede della bellezza della mamma, da cui ha ripreso i lineamenti delicati e la cascata di capelli castani, Deva ha cominciato molto presto con scatti e passerelle. Insomma, non ha ancora compiuto diciotto anni, ma ha tutte le carte in regola per sfondare, come dimostra l’ultimo scatto postato sui social. Deva Cassel, la foto su Instagram: una Venere La diciassettenne è da sempre molto riservata, per cui preferisce condividere coi suoi follower solo scatti professionali che ne catturano il fascino. Non fa eccezione l’ultima foto ... Leggi su dilei (Di sabato 15 gennaio 2022) Che si tratti di campagne pubblicitarie, sfilate o shooting,, figlia di Monica Bellucci e Vincentè ormai una modella di spicco, pronta a seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Degna erede della bellezza della mamma, da cui ha ripreso i lineamenti delicati e la cascata di capelli castani,ha cominciato molto presto con scatti e passerelle. Insomma, non ha ancora compiuto diciotto anni, ma ha tutte le carte in regola per sfondare, come dimostra l’ultimo scatto postato sui social., la foto su: unaLa diciassettenne è da sempre molto riservata, per cui preferisce condividere coi suoi follower solo scatti professionali che ne catturano il fascino. Non fa eccezione l’ultima foto ...

Advertising

Plumber_87 : RT @vogue_italia: Paolo Roversi, il fotografo che Kate Middleton ha scelto per i suoi 40 anni, è un collaboratore di lunga data di Vogue It… - Cosmopolitan_IT : Tutto sul dolcevita nero di Deva Cassel, capo must dell'inverno - MarcoBuccio : @ccecevich Deva Cassel, hermosa como su madre, Monica Belluci. - LIUKUO759 : Monica Bellucci e la figlia Deva: l'intervista esclusiva - maferlokurita : RT @pradadoIl: deva cassel and monica bellucci -