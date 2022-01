Come sta cambiando il calcio in America (Di sabato 15 gennaio 2022) Federico Pizzuto è il fitness & end stage rehab coach (preparatore atletico, specializzato nel recupero infortuni) dei Columbus Crew, franchigia della Mls che ha vinto il titolo nel 2020, la seconda volta nella sua storia dopo quello del 2008. Il ragazzo di Campora San Giovanni, paese in provincia di Cosenza è in Ohio da quasi quattro anni, dopo alcune esperienze nell’atletica leggera e quella, determinante, di responsabile atletico del vivaio del Porto. E nei prossimi giorni dovrebbe diventare director of fitness and end stage rehab. Il campionato inizierà il prossimo 26 febbraio. Gli allenamenti sono iniziati, la preparazione va avanti, così il movimento che guarda con ambizione al Mondiale 2026: “Conosco molto bene il ct Gregg Berhalter e il suo staff, è lui che mi ha portato a Columbus. C’è una visione condivisa, c’è un lavoro quotidiano, ci sono investimenti e giocatori ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Federico Pizzuto è il fitness & end stage rehab coach (preparatore atletico, specializzato nel recupero infortuni) dei Columbus Crew, franchigia della Mls che ha vinto il titolo nel 2020, la seconda volta nella sua storia dopo quello del 2008. Il ragazzo di Campora San Giovanni, paese in provincia di Cosenza è in Ohio da quasi quattro anni, dopo alcune esperienze nell’atletica leggera e quella, determinante, di responsabile atletico del vivaio del Porto. E nei prossimi giorni dovrebbe diventare director of fitness and end stage rehab. Il campionato inizierà il prossimo 26 febbraio. Gli allenamenti sono iniziati, la preparazione va avanti, così il movimento che guarda con ambizione al Mondiale 2026: “Conosco molto bene il ct Gregg Berhalter e il suo staff, è lui che mi ha portato a Columbus. C’è una visione condivisa, c’è un lavoro quotidiano, ci sono investimenti e giocatori ...

