Calciomercato Milan – Dal Belgio: conferme su Theate (Di sabato 15 gennaio 2022) Milan a caccia di un difensore sul Calciomercato e il nome di Theate inzia a farsi largo. Ecco le ultime notizie a riguardo. Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 gennaio 2022)a caccia di un difensore sule il nome diinzia a farsi largo. Ecco le ultime notizie a riguardo.

Advertising

cmdotcom : #Milan, ora il grande colpo in difesa: contatti per #Bremer e #Botman - DiMarzio : Il punto sul mercato del @acmilan dopo l'infortunio di #Tomori - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan pensa a #Bailly del @ManUtd. Da #Casale a #Bremer: le strategie per il futuro - ACMilanInside_ : ???? RINNOVO DI LEAO ???? Il giocatore ha già la penna in mano ma quali sono le condizioni contrattuali? #leao… - gilnar76 : Calciomercato #Milan LIVE: il presidente del Lille gela i rossoneri #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -