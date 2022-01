Braccio di ferro nel centrodestra sui numeri a sostegno di Berlusconi per il Quirinale

Leggi su agi

(Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Nella partita ora è sui tempi della ‘verifica' deidella candidatura dial. Lega e FdI hanno ieri ufficializzato, insieme alle altre forze della coalizione, la sponda al Cavaliere, riconoscendone il valore ma sottolineando più che altro che questa volta non tocca al Pd suggerire o imporre un nome. Ma il partito di via Bellerio e Fratelli d'Italia spingono affinché l'ex premier sciolga la riserva al più presto. Il ‘timing' fissato è per giovedì, quando i leader dell'alleanza torneranno ad incontrarsi a villa Grande. Si ragionerà intanto su cosa fare alle prime tre votazioni e non è detto che si arrivi a proporre di votare scheda bianca. Gli alleati dell'ex presidente del Consiglio, sempre se il nome del Cavaliere dovesse rimanere in campo ...