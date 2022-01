Belìce | Anci Sicilia | dopo 54 anni non ancora finita ricostruzione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belìce Anci

Tiscali Notizie

... presidente diSicilia, in occasione delle celebrazioni in ricordo del 54esimo anniversario del sisma che la notte fra il 14 e il 15 gennaio 1968 devastò la Valle del. "E' inaccettabile e ...... presidente diSicilia, in occasione delle celebrazioni in ricordo del 54esimo anniversario del sisma che la notte fra il 14 e il 15 gennaio del 1968 devastò la Valle del"E' ...