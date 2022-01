Belìce: a 54 anni da sisma riapre vecchia Cattedrale a Montevago (Di sabato 15 gennaio 2022) A 54 anni dal sisma del Belìce riapre al culto la vecchia chiesa Madre di Montevago, dove si è conclusa di recente la prima fase dei lavori di catalogazione e restauro. "Ho provato un'emozione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) A 54daldelal culto lachiesa Madre di, dove si è conclusa di recente la prima fase dei lavori di catalogazione e restauro. "Ho provato un'emozione ...

Ultime Notizie dalla rete : Belìce anni Belìce: a 54 anni da sisma riapre vecchia Cattedrale a Montevago A 54 anni dal sisma del Belìce riapre al culto la vecchia chiesa Madre di Montevago, dove si è conclusa di recente la prima fase dei lavori di catalogazione e restauro. "Ho provato un'emozione fortissima, ...

Montevago, a 54 anni dal terremoto riapre al culto la vecchia Cattedrale 'La riapertura della vecchia chiesa Madre, il simbolo del paese a cui tutti siamo legati - ha sottolineato il sindaco che aveva sei anni quando avvenne il terremoto - rappresenta una giornata storica ...

A 54 anni dal sisma del Belìce riapre al culto la vecchia chiesa Madre di Montevago, dove si è conclusa di recente la prima fase dei lavori di catalogazione e restauro. "Ho provato un'emozione fortissima, ..." 'La riapertura della vecchia chiesa Madre, il simbolo del paese a cui tutti siamo legati - ha sottolineato il sindaco che aveva sei anni quando avvenne il terremoto - rappresenta una giornata storica ...'