Zegna ripensa l' abito | modulare e fluido

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La prima sfilata dopo il rebranding del marchio, parte da dove tutto è iniziato più di cento anni fa, ovvero l’Oasi, in Piemonte. Scenario naturale che fa da sfondo a una sfilata che si racconta in un corto, tra videoarte e danza, trasmesso in anteprima alla stampa, nella sala del quartier generale dia Milano. Nel video che presenta la collezione una performance con ottanta ballerini, ideata dal coreografo francese Sadeck Waff, rappresenta le 160 mani che hanno cucito i capi, mentre la realtà aumentata fa apparire, alla fine del video, nel cuore di Milano, i 6000 dipendenti dell'azienda. Un omaggio alle persone, e al lavoro artigianale come sottolinea dopo la proiezione del video, il direttore creativo Alessandro Sartori: «La collezione è fatta da design, da costruzione di mani sapienti, e da materiale, ci hanno lavorato, ininterrottamente ...