"Vergognoso, ignobile!": Massimo Giletti è una furia, sfiorata la rissa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Massimo Giletti incontrollabile: il collegamento svela retroscena violenti, il conduttore si schiera granitico con ferma opposizione. Massimo Giletti (fonte La7)Caos negli studi di "Non è l'Arena". Il conduttore, Massimo Giletti, manda in onda un filmato di un sedicente leader no-vax che si esprime, durante una diretta, in merito alla morte del giornalista Davis Sassoli. L'uomo dichiara infatti: "Tutti commossi… Suscita scalpore la morte di David Sassoli… Una testa di c*zzo in meno! Questa è una delle tante m*rde che non ha mosso un dito quando gli italiani si suicidavano perché non volevano vaccinarsi, o perché non avevano il green-pass, o perché le misure restrittive dei suoi accoliti di partito chiudevano l'Italia! E il primo DPCM che deve fare il Governo di Liberazione Nazionale è ...

