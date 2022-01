Un caso di positività in classe, la prof si rifiuta di indossare la mascherina Ffp2 in aula: gli studenti abbandonano la lezione (Di venerdì 14 gennaio 2022) In una scuola media nel modenese un'insegnante, per il secondo giorno di seguito, si è presentata in aula con la sola mascherina chirurgica e non con la Ffp2, visto che si era registrato un caso di positività tra i ragazzi. E secondo le direttive dell'ultimo decreto legge del Governo, in questi casi è obbligatoria. Gli studenti, per protesta abbandonano l'aula. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) In una scuola media nel modenese un'insegnante, per il secondo giorno di seguito, si è presentata incon la solachirurgica e non con la, visto che si era registrato unditra i ragazzi. E secondo le direttive dell'ultimo decreto legge del Governo, in questi casi è obbligatoria. Gli, per protestal'. L'articolo .

