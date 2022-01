UeD | Marcello | “Cos’è successo quando non eravamo ripresi” | il retroscena

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : UeD Marcello

Gossip e Tv

Messina su Ida, Gemma e Armando dopoQuando gli viene chiesto cosa l'ha colpito della sua fidanzata rispetto a Ida , ammette di non riuscire a fare dei paragoni. Fa presente che con la ......a. Quando ha parlato con una sua amica del loro incontro e ha scoperto che era un cavaliere del Trono Over, ha scelto di recuperare qualche puntata per capire qualcosa in più di lui....L'ex cavaliere svela un retroscena su Gianni e Tina, difficile da credere, visto quanto accaduto nel corso della sua ultima puntata ...UeD: l'ex cavaliere del programma Marcello Messina fa una dedica alla sua amica Isabella Ricci, dopo aver trascorso il Capodanno insieme ...