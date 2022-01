Tutto lo stile di Margrethe di Danimarca, la regina più cool del reame, da 50 anni sul trono (Di venerdì 14 gennaio 2022) La sovrana danese festeggia oggi il suo golden jubilee. Colori accesi, fantasie floreali, tessuti pregiati e tanti cappellini: ecco gli ingredienti del guardaroba senza via di mezzo di una regnante unica nel suo genere Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 gennaio 2022) La sovrana danese festeggia oggi il suo golden jubilee. Colori accesi, fantasie floreali, tessuti pregiati e tanti cappellini: ecco gli ingredienti del guardaroba senza via di mezzo di una regnante unica nel suo genere

Advertising

LoTo1985 : @Big319738410 @rainbow20202020 Scusami per te la mentalità aperta è consentire o accettare tutto? qui si aprirebbe… - HydraTheBlue : @chiamatemibobo @Blunaturale @PossibileIt Da bigotti e omofobi vedo solo la rabbia di non riuscire più a imporre -… - lovnatique : ma se magari lui non è morto e magari è in coma e in realtà è tutto un viaggio che si sta facendo e alla fine si sv… - lucacapvt : @DCiamei sempre tutto a carico del contribuente, come da migliore tradizione italiana. Perchè piuttosto che percepi… - NinniVB : @Dzweighty I profili sono pubblici e tutti possono rispondere a tutto .Della conversazione che sono andata anche a… -