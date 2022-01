Si ferma per aiutare un camionista e muore schiacciato dal Tir

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Un gesto di altruismo che ha pagato con la vita. Cristian Marchesini, meccanico di 38 anni, residente a Supino questa mattina mentre era diretto a Frosinone lungo la Consortile Asi nella zona industriale del Capoluogo ciociaro, ha notato un tir in panne e l’autista che provava a cambiare un pneumatico. Il giovane esperto, perché dipendente di un’autofficina, si è quindito perl’uomo. Mentre era intento a smontare l’enorme ruota però, il cric ha ceduto e il peso del camion lo hauccidendolo all’istante. Inutile ogni soccorso. La Polizia Stradale e la Procura di Frosinone hanno avviato un’indagine per ‘omicidio colposo’ al momento contro ignoti. L'articolo proviene da Forze Armate News.

