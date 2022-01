Se ne va un pezzo della pedagogia italiana. Addio a Giuseppe Lisciani (Di venerdì 14 gennaio 2022) Oggi è un giorno triste anche per la cultura italiana e il mondo pedagogico. Nella notte ci ha lasciati Giuseppe Lisciani, fondatore della Liscianigiochi nel 1989 e della Educational Group e animatore di numerose iniziative editoriali pedagogiche che hanno lasciato un patrimonio educativo con cui i bambini di oggi e di domani potranno continuare a crescere. Negli anni ‘80 Lisciani ha fatto tornare bambini personaggi insospettabili. Con la creazione della casa editrice Lisciani & Giunti e l’impulso alla realizzazione della collana C’era non c’era, curata dal critico letterario Renato Minore, personaggi del calibro di Giulio Andreotti, Alberto Moravia e Tiziano Sclavi – il “papá” di Dylan Dog – hanno dedicato le loro ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Oggi è un giorno triste anche per la culturae il mondo pedagogico. Nella notte ci ha lasciati, fondatoregiochi nel 1989 eEducational Group e animatore di numerose iniziative editoriali pedagogiche che hanno lasciato un patrimonio educativo con cui i bambini di oggi e di domani potranno continuare a crescere. Negli anni ‘80ha fatto tornare bambini personaggi insospettabili. Con la creazionecasa editrice& Giunti e l’impulso alla realizzazionecollana C’era non c’era, curata dal critico letterario Renato Minore, personaggi del calibro di Giulio Andreotti, Alberto Moravia e Tiziano Sclavi – il “papá” di Dylan Dog – hanno dedicato le loro ...

