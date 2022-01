Scontate al 70% Le borse imperdibili adesso

Leggi su iodonna

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Per tutti i ritardatari, gli indecisi e i parsimoniosi. Questa è l’ultima chiamata per acquistare ai Saldi invernali 2022. Su cosa investire? Su un accessorio passe-partout. Spazioso, pratico e che si sposi con tutti i look. Esiste ed è la borsa a tracolla. Design moderno dall’ispirazione anni ’70 e ’80 e una palette colore che spazia dalle tonalità neutre del marrone, fino ai colori primaverili, come rosa e azzurro. Capiente, ma non ingombrante è questo il momento per accaparrarsi le ultime occasionifino al 70 %. 20a tracolla in saldo guarda le foto ...