Sci alpino, seconda prova cronometrata Zauchensee: il miglior tempo è di Goggia (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ di Sofia Goggia il miglior tempo della seconda prova cronometrata alla vigilia della discesa in programma a Zauchensee. L’azzurra, già seconda nella prima prova, ha sciato in 1’47?19, mettendosi alle spalle la ceca Ledecka e la svizzera Gut-Behrami. Per quanto riguarda le altre azzurre, Nicol Delago firma l’ottavo tempo in 1’48?47, mentre Federica Brignone chiude dodicesima in 1’48?76. Ancora assente Breezy Johnson, che in stagione era stata l’unica vera minaccia per Goggia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ di Sofiaildellaalla vigilia della discesa in programma a. L’azzurra, giànella prima, ha sciato in 1’47?19, mettendosi alle spalle la ceca Ledecka e la svizzera Gut-Behrami. Per quanto riguarda le altre azzurre, Nicol Delago firma l’ottavoin 1’48?47, mentre Federica Brignone chiude dodicesima in 1’48?76. Ancora assente Breezy Johnson, che in stagione era stata l’unica vera minaccia per. SportFace.

