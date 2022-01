Sci alpino, Kriechmayr ci sarà a Wengen: esentato dalle regole causa quarantena (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vincent Kriechmayr sarà ai nastri di partenza delle libere di Wengen, in programma venerdì 14 e sabato 15 gennaio. Si tratta di una notizia inaspettata in quanto l’atleta austriaco non aveva potuto fare neppure una prova della pista a causa della quarantena per il Covid-19. Tuttavia la Fis l’ha esentato dalla regola, che prevede di sostenere almeno una prova cronometrata, e gli consentirà di partecipare alla gara. Sicuramente la familiarità dell’atleta con la pista, che l’ha visto trionfare nel 2019, ha giocato un ruolo significativo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vincentai nastri di partenza delle libere di, in programma venerdì 14 e sabato 15 gennaio. Si tratta di una notizia inaspettata in quanto l’atleta austriaco non aveva potuto fare neppure una prova della pista adellaper il Covid-19. Tuttavia la Fis l’hadalla regola, che prevede di sostenere almeno una prova cronometrata, e gli consentirà di partecipare alla gara. Sicuramente la familiarità dell’atleta con la pista, che l’ha visto trionfare nel 2019, ha giocato un ruolo significativo. SportFace.

