Sanremo 2022, Emma sorprende e sceglie la Michielin come direttrice d’orchestra (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’annuncio a sorpresa Emma torna sul palco di Sanremo e dell’Ariston. Lo fa in grande stile, accompagnata da un direttore d’orchestra d’eccezione. Ad accompagnarla, come annunciato dalle due sui social, ci sarà Francesca Michielin, collega e cantante in gara lo scorso anno con Fedez. Una notizia che ha mandato in visibilio in fan di Emma e della kermesse canora. Leggi anche: Sanremo 2022, annunciato uno dei super ospiti @MarroneEmma #Sanremo2022 pic.twitter.com/oArZvHN6yD — Francesca Michielin (@francescacheeks) January 14, 2022 Emma torna sul palco dell’Ariston a 10 anni esatti dalla vittoria con il brano “Non è l’Inferno”. Dopo aver co-condotto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’annuncio a sorpresatorna sul palco die dell’Ariston. Lo fa in grande stile, accompagnata da un direttored’eccezione. Ad accompagnarla,annunciato dalle due sui social, ci sarà Francesca, collega e cantante in gara lo scorso anno con Fedez. Una notizia che ha mandato in visibilio in fan die della kermesse canora. Leggi anche:, annunciato uno dei super ospiti @Marronepic.twitter.com/oArZvHN6yD — Francesca(@francescacheeks) January 14,torna sul palco dell’Ariston a 10 anni esatti dalla vittoria con il brano “Non è l’Inferno”. Dopo aver co-condotto ...

Advertising

Paoletta_F : .@MarroneEmma a #Sanremo2022 con @francescacheeks alla direzione d’orchestra - Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - fanpage : Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a #Sanremo2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. - neuralgiadeluxe : Andr3a Cont1 che dà i voti alle canzoni in gara a Sanremo 2022 - giacomobacchioc : RT @neongravestronz: sanremo 2020: michielin duetta sanremo 2021: michielin in gara sanremo 2022: michielin direttrice d'orchestra sanremo… -