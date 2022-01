Rinnovo Coman | Nagelsmann | “La dirigenza sa cosa penso”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Kingsleye il Bayern Monaco avanti insieme fino al 2027. Unvoluto, specialmente dal suo allenatore Julian, il quale, in conferenza stampa, si è espresso molto contento sull’accaduto: “Avevo espresso l’augurio affinché il suo contratto fosse prorogato. Sono molto contento, questa è un’ottima notizia per il club. Ha qualità eccezionali.“Bayern MonacoNon sono mancate parole al miele alla: “Hasan Salihamidži? e Marco Neppe hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo un’ottima base umana e sportiva. È un bravo ragazzo e un giocatore eccezionale. Siamo molto felici che rimanga con noi”. Una notizia che toglie il francese dalle voci di mercato che già lo accostavano ad altri top ...

Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, è entusiasta per il prolungamento del contratto del francese Kingsley Coman con il Bayern Monaco. Le parole con le quali l'allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann ha parlato del rinnovo di Kingsley Coman ...